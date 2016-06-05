رامز يتحدث عن برنامجه الجديد على "MBC مصر"

قبل بدء سباق دراما رمضان وعرض الحلقات الأولى من الأعمال الدرامية عبر شبكة قنوات MBC، أطل النجم رامز جلال مساء الأحد عبر شاشة "MBC مصر" في حوار خاص ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه شريف عامر من أجل الحديث عن برنامجه الجديد "رامز بيلعب بالنار".

كما عود رامز جلال جمهوره خلال الأعوام الماضية، تحدث في اللقاء عن تفاصيل البرنامج الجديد، وما سيشاهده جمهوره، وكيف قام بتصوير حلقاته في دولة المغرب، بالإضافة إلى شرح الصعوبات التي واجهت فريق البرنامج من أجل خروج الحلقات في أفضل صورة، خاصة أنه يستضيف عدداً من نجوم الوطن العربي والعالم من بينهم ستيفن سيجال وراغب علامة وسميرة سعيد.

وبعد انتهاء حديث رامز جلال عن برنامجه الذي ينطلق عرضه مع أول أيام شهر رمضان، عرضت الحلقات الأولى من عدد من المسلسلات، حيث انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل "يونس ولد فضة" في الثانية عشرة مساءً عبر شاشة "MBC مصر"، وهو المسلسل الذي يقوم ببطولته عمرو سعد وسوسن بدر وعبدالعزيز مخيون وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج أحمد شفيق.

فيما عرضت قناة "MBC مصر2" الحلقة الأولى من مسلسل "أبو البنات" الذي يقوم ببطولته مصطفى شعبان وصلاح عبدالله وإدوارد، في الحادية عشرة مساءً، وعرضت بعدها الحلقة الأولى من مسلسل "وعد" لمي عز الدين وأحمد صلاح السعدني وحازم سمير، وذلك في الثانية عشرة مساءً.

أما مسلسل "الكيف" الذي يتقاسم بطولته باسم سمرة وأحمد رزق، وهو من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد النقلي، فعرضت الحلقة الأولى منه عبر شاشة "MBC مصر2" في الواحدة بعد منتصف الليل، على أن تنطلق باقي الأعمال الدرامية مع أول أيام شهر رمضان.

يذكر أن شبكة "MBC مصر" تعرض 8 مسلسلات في شهر رمضان، من بينها مسلسل "مأمون وشركاه" لعادل إمام و"الأسطورة" لمحمد رمضان.