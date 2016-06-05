كاظم الساهر ولطيفة ووائل كفوري نجوم "جرش" لهذا العام

تنطلق في 21 تموز/يوليو المقبل الدورة الـ31 لمهرجان جرش للثقافات والفنون، بمشاركة فرق محلية وعربية وأجنبية ومجموعة من المغنين العرب، على ما أعلن المنظمون.

ويقام المهرجان الذي عاد في العام 2011 بعد غياب استمر ثلاث سنوات، على مسارح مدينة جرش الأثرية التي تبعد حوالي 51 كيلومترا شمال العاصمة الأردنية عمّان، ويستمر حتى 31 تموز/يوليو المقبل.

وتتخلل البرنامج حفلات لكاظم الساهر ووائل كفوري ولطيفة التونسية ونجوى كرم ووائل جسار ويارا وسعد المجرد، تقام على المسرح الجنوبي لمدينة جرش.

ويشارك في المهرجان مغنون أردنيون مثل نداء شرارة التي فازت بقلب "أحلى صوت" في الموسم الأخير من برنامج "ذا فويس"، وادهم نابلسي وطوني قطان ويحيى صويص وحسين السلمان ومحمد الحوري وعماد الخوالدة ونانسي بيترو واحمد عبندة.

وستشارك أيضا فرق أردنية وعربية وأجنبية في المهرجان كفرقة "اوتوستراد" الأردنية، وفرقة الموسيقي العراقي فرات قدوري، وفرقة بورسعيد للطنبورة المصرية، وفرقة "خوان كارلوس كاراسكو تانغو كوارتيت" الأرجنتينية، والمغنية البرتغالية فليبا رودريغس وفرقتها، وعازف الاكورديون الفرنسي دانييل ميل كونتيت.

ويقام خلال المهرجان أمسيات شعرية وندوات ثقافية ومعارض للصناعات التقليدية وأسواق حرفية وفنون تشكيلية.

انطلق مهرجان جرش في العام 1981، واستمر حتى العام 2007، ليحل محله "مهرجان الأردن" (في عمّان ومدينتي جرش والبتراء الأثريتين وعلى شاطئ البحر الميت)، إلا أنه استؤنف في العام 2011.