ديانا حداد للعربية.نت: أغانٍ منفردة قريبا ثم ألبوم جديد

تحدثت الفنانة ديانا حداد، خلال لقاء خصت به "العربية.نت" عن ألبومها الغنائي "يا بشر" الذي صورت منه أغنيتي "يا بشر" و"حفلة حب" وتعاونت فيه مع الملحن السعودي طلال، ولن تصور منه المزيد من الأغنيات "لأنه أخذ حقه بما يكفي وحقق أصداءً كبيرة"، كما تقول، ثم إنها حاليا بصدد تحضير ألبومها الجديد.

ديانا أشارت إلى تلقّيها الكثير من العروض التمثيلية والمسرحية إلا أنها تحرص على "تقديم الجديد والابتعاد عن التكرار في أغنياتها سواء في اللحن والتوزيع أو حتى فكرة الكليبات"، معتبرة أننا نعيش عصر الأغنية المنفردة وهي تفضل اعتماد هذا الأسلوب حالياً، لكن الألبوم يبقى الأهم، برأيها، خصوصا لفناني الصف الأول "لأنه يجب ترك إرث فني للأجيال المقبلة"، كما أضافت.

وكشفت ديانا أنها تحضر لأكثر من أغنية منفردة ستطرحها قريباً وهي ستسبق الألبوم الجديد، مع حرصها الدائم على تقديم الأفضل في كل ألبوم تطرحه.

من جهة ثانية تحضر ديانا حداد لدويتو مع مطرب عالمي مهم جداً لم تشأ كشف اسمه، فكرته جديدة وسيجري التصوير في بلدين، كما تسجل حاليا أغنية منفردة باللهجة الخليجية وبفكرة مختلفة، كما تسجل أغنية ثانية باللهجة اللبنانية ، وهي سبق أن قدمت أكثر من ديو مع العديد من الفنانين آخرها كان ديو "روميو وجولييت" مع عاصي الحلاني.

وترى ديانا حداد أن كل ألبوماتها السابقة حققت لها نجاحا كبيرا على الساحة الفنية ورغم الازدحام الشديد على الساحة الغنائية فإن أعمالها تبقى راسخة في ذهن الجمهور حسبما قالت.

وجددت ديانا حداد أغاني للعديد من الفنانين كوديع الصافي وعصام رجي (جددت له أغنية "لاقيتك والدنيي ليل") ولسميرة توفيق كذلك.

عرفت ديانا بالعديد من الألوان الغنائية ونجحت فيها لكنها برزت في الأغنية البدوية لأنها تحب هذا اللون، وتعتبر نفسها الوحيدة التي تضم أغنيات بدوية في ألبوماتها، كما تغني كل اللهجات: الجزائرية، الخليجية، التونسية، المصرية، اللبنانية.

وكشفت ديانا أن لدى ابنتها الصغيرة ميولاً فنية فهي تحب الغناء والموسيقى الغربية وتهوى التقليد، ولكن حتى لو وجدت عندها الموهبة الحقيقية من الصعب تشجيعها "لأن مشوار الفن بات صعباً".

وتحب ديانا حداد الرياضة والسفر ومشاهدة الأفلام التاريخية والمسلسلات التركية والسينما، وتعتبر نفسها "ست بيت"، وهي عادة "بيتوتية" تميل إلى الجلوس في الطبيعة وتتواصل مع جمهورها دائما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب ديانا، فإن الرجل المؤثر في حياتها كان والدها، لكن الله عوضها بوجود ابنتيها وطاقم عملها المخلص لها دائما كما تقول، و"حاليا لا أفكر أبدا في الارتباط ثانيةً لأني لا أستطيع، كما أنني لست مهيأة".