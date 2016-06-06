سلاحف النينجا تسيطر على شباك التذاكر في أميركا

تصدر فيلم الحركة بالأبعاد الثلاثية "تينايدج ميوتنت نينجا ترتلز: آوت أوف ذي شادوز" شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال الأسبوع الأول من عرضه في الصالات، على ما أظهرت أرقام شركة "اكزيبيتر ريليشنز".

وحقق الفيلم الذي تشارك في بطولته النجمة ميغان فوكس وهو آخر أجزاء سلسلة من الأعمال المتمحورة على سلاحف النينجا 35,3 مليون دولار من العائدات.

وتراجع إلى المرتبة الثانية "اكس من: ابوكاليبس" أحدث أجزاء سلسلة "اكس من" من إخراج بريان سينغر وبطولة جنيفر لورنس وجيمس ماكافوي ومايكل فاسبندر، مع عائدات بلغت 22,3 مليون دولار في الأسبوع الثاني من عرضه في الصالات (116,5 مليون في المجموع).

واحتل المرتبة الثالثة فيلم جديد مقتبس عن رواية تحمل الاسم عينه هو "مي بيفور يو". وحصد الفيلم الذي يروي قصة حب بين شابة غريبة الأطوار وشاب مقعد 18,3 مليون دولار.

وتراجع بالتالي إلى المرتبة الرابعة فيلم "اليس ثرو ذي لوكينغ غلاس" وهو إعادة لقصة "اليس إن ووندرلاند" (أليس في بلاد العجائب)، مسجلاً 10,7 مليون دولار من العائدات (50,8 مليون في المجموع).

وكانت المرتبة الخامسة من نصيب "ذي انغري بيردز موفي" الذي حصد 9,8 مليون دولار من العائدات في الأسبوع الثالث من عرضه في الصالات (86,7 مليون في المجموع).

وتلاه في المرتبة السادسة فيلم "كابتن أميركا: سيفيل وور" أحدث إنتاجات استوديوهات "مارفل"، مع 7,6 مليون دولار من العائدات (388,9 مليون في المجموع).

وحل في المرتبة السابعة "نيبورز 2: سونوريتي رايزينغ" حول زوجين شابين يواجهان مشاكل مع جيرانهما الذين يقيمون حفلات صاخبة. وحقق الفيلم الذي يؤدي بطولته زاك افرون وسيلينا غوميز 4,7 مليون دولار من العائدات (48,6 مليون في المجموع).

وجاء في المرتبة الثامنة الفيلم الجديد "بوبستار: نيفر ستوب نيفر ستوبينغ" حول مغن مشهور متمسك بمظاهر الشهرة مع 4,6 مليون دولار من العائدات، متقدماً على "ذي جانغل بوك" مع 4,3 مليون دولار (347,5 مليون في المجموع) في المرتبة التاسعة.

واحتل المرتبة العاشرة الفيلم الكوميدي "ذي نايس غايز" من بطولة راين غوسلينغ في دور محقق بليد بعض الشيء، حاصدا 3,5 مليون دولار من العائدات (29 مليونا في المجموع).