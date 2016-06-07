في موسمه الثاني.. "سيلفي" يسلط الضوء على قضايا معقدة

مغامرة درامية جديدة يخوضها الفنان السعودي ناصر القصبي ورفاقه بمسلسل سيلفي 2 الذي يضم نخبة من نجوم الخليج، برؤية الكاتب السعودي المثير للجدل خلف الحربي.

بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول من (سيلفي) يراهن مخرج العمل أوس الشرقي على جرأة الكاتب في اختيار المواضيع الحساسة، التي سيتطرق لها الجزء الثاني وهو يعد الجمهور بتسليط الضوء علي قضايا غاية في التعقيد، كما في الحلقات السابقة عن خفايا داعش والتفرقة المذهبية.

سيلفي يعتمد على الكوميديا السوداء وكوميديا الموقف ويطل على الجمهور من خلال حلقات متصلة منفصلة تم تصوير معظم مشاهدة بين الإمارات وتركيا ولبنان.. يأمل صناع هذا العمل بحصد نسب مشاهدة أعلى في موسمه الثاني.