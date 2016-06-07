لوسي للعربية.نت: "الكيف" يتناول أنواع جديدة للإدمان

في عالم يحيط به الإدمان وقضاياه تدور أحداث مسلسل "الكيف" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر" ويشارك في بطولته أحمد رزق وباسم سمرة ولوسي وعفاف شعيب.

وقبل ساعات من سفرها إلى الولايات المتحدة الأميركية، تحدثت لوسي لـ"العربية.نت" عن العمل، وشخصية "زينات" التي تقدمها في المسلسل المأخوذ عن فيلم قدم قبل أكثر من 30 عاماً يحمل نفس الاسم.

وأكدت لوسي أن صاحب القصة الخاصة بالفيلم هو الكاتب محمود أبوزيد، فيما قام بكتابة السيناريو والحوار والمعالجة الدرامية للمسلسل الكاتب أحمد محمود أبوزيد، مشيرة إلى أن هناك فارق كبير بين ما يقدم في ساعتين وما يقدم فيما يقارب الـ23 ساعة.

وأوضحت بطلة العمل أن القصة الخاصة بالمسلسل تتحدث عن الأجيال الجديدة والأنواع الجديدة للإدمان التي صارت منتشرة في الوقت الحالي ولا يعتمد فقط على أشكال الإدمان التقليدية، مؤكدة أن الدور الذي تلعبه لم يكن موجوداً في الفيلم ولكنه متواجد في القصة.

لوسي في المسلسل تقوم بدور زينات زوجة "البهظ" الذي كان حارساً شخصياً لها، خاصة وأنها كانت نجمة في صغرها، وبعد أن تزوجا وأنجبت طفلين، قررت أن تظل في منزلها وتترك العمل، ولكنها ترفض تجارته في المخدرات، فقررت أن تكون أموالها مستقله عن أمواله.

وأعربت لوسي عن سعادتها بتواجد الفنان جميل راتب في المسلسل، حيث يظهر كضيف شرف في الأحداث، كما أنها تتعاون مع الفنان أحمد خليل للمرة الثانية وهناك تفاهم كبير بينهما، كما أكدت أن الثنائي أحمد رزق وباسم سمرة يقدمان دوريهما بشكل مميز، معتبرة أن باسم سمرة ملفت للغاية في دور "مزاجنجي" ويقدمه بشكل تلقائي.

أما عن مقارنة المسلسل بالفيلم، فأكدت لوسي أن المقارنة بين الاثنين بعيدة للغاية، لأن الأحداث جديدة وكذلك الأبطال، كما أنها تثق في الجينات الفنية الخاصة بالكاتب أحمد محمود أبوزيد الذي تعاونت معه في مسلسل "ولي العهد" هو والمخرج محمد النقلي.

لوسي أكدت أن الدراما الاجتماعية دائماً ما تفوز، مستشهدة بمسلسل "ولي العهد" الذي شاركت في بطولته وتمت إعادته أكثر من مرة، وفي كل مرة حقق مشاهدات عالية، مشيرة إلى أن "الكيف" يتطرق إلى هذه القضايا الاجتماعية، وهو ما يجعلها تثق في نجاحه.

وحول ردود الأفعال التي وصلتها على الحلقة الأولى التي تم عرضها، فقد أكدت أنها استقبلت العديد من الرسائل التي تحدثت عن الشكل التي تظهر به في الأحداث، وكذلك البعض سألها عن ظهورها القصير في الحلقة الأولى، ولكنها أكدت على أن الشخصية ستشهد العديد من التقلبات في الحلقات المقبلة.

وفي النهاية أشارت لوسي إلى مشاهدتها الحلقة الأولى من مسلسل "ليالي الحلمية 6" الذي كان مقرراً أن تشارك فيه، ولكنها أكدت أن الشركة المنتجة للعمل لم تقدر شخصية "حمدية" التي كانت تلعبها، واعتقدت أن أي شخص من الممكن أن يلعبها، إلا أنها أعربت عن إعجابها بسيناريو أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين، وكذلك إخراج مجدي أبو عميرة.