ولاية مينيسوتا تعلن 7 يونيو "يوم برنس" تخليدا لذكراه

أعلن مارك دايتون حاكم ولاية مينيسوتا اليوم الثلاثاء أن السابع من يونيو سيصبح "يوم برنس"، تخليدا لذكرى المغني الراحل الذي ولد في هذه الولاية في مثل هذا اليوم قبل 58 عاما.

وتوفي المغني الشهير في 21 أبريل الماضي بسبب جرعة من مسكن آلام قوي داخل مجمع الاستوديوهات الخاص به في ضاحية بولاية مينيسوتا.

وقال دايتون في بيان "برنس وموسيقاه يحددان حقبة. أهل مينيسوتا وأمتنا كلها تشعر بالحزن لفقدان هذا الفنان العظيم".

وفي بيان مكتوب للإعلان عن "يوم برنس" حث دايتون أهل الولاية على ارتداء اللون البنفسجي وفاء لإرث الفنان الذي اشتهر بأغنية تحمل هذا المعنى.

وأثار هذا الإعلان الحماس في وسائل التواصل الاجتماعي حيث احتل الصدارة في تويتر بالولايات المتحدة، بينما تسابق مشاهير للاحتفاء ببرنس.