ريم أرحمة سعيدة بالأصداء الأولية لـ "ساق البامبو"

أعربت الفنانة البحرينية ريم أرحمة عن سعادتها الغامرة بردود الأفعال تجاه الحلقتين الأولى والثانية من عملها الدرامي الجديد "ساق البامبو"، مشيرة إلى أنها تتواجد هذه الأيام في دبي لتكملة تصوير الحلقات المتبقية من العمل.

وصرحت ريم أرحمة لـ"العربية.نت" قائلة "منذ أن قرأت مسلسل "ساق البامبو" ولاحقا الرواية التي تحمل ذات الاسم للروائي الكويتي سعود السنعوسي والتي كانت قد فازت بجائزة البوكر العالمية، شعرت حقيقة بنوع من القلق والتوتر، نظرا لمضامين الرواية وطروحاتها المشبعة بالعمق. إضافة إلى مضامين الشخصية التي قدمتها، وهي تمر بكثير من النقلات والمتغيرات التي تأتي انعكاسا للنقلات والظروف التي تعيشها دول المنطقة منذ منتصف الثمانينات حتى الآن".

وأكدت ريم أرحمة أن العمل الروائي ثري بالشخصيات والأحداث، وأيضا المواجهة مع الواقع في دعوة صريحة لقبول الآخر.

وقالت ريم "على مدى اليومين الماضيين تلقيت الكثير من الاتصالات ومن أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي التي تشيد بالعمل وتصفه بأنه يمثل نقلة على صعيد الإنتاج الدرامي، إضافة إلى خروج الكاميرا للتصوير في الفلبين وعدد آخر من المناطق".

وأشارت إلى أن جميع المشاهد المتبقية صورت في دبي وأنها لا نزال بها لتصوير عدد من المشاهد المتبقية من المسلسل الجديد الذي يخرجه الفنان محمد القفاص الذي عودنا دائما على إنجازاته الفنية الكبيرة، على حد تعبيرها.

وعن جديدها لعيد الفطر قالت ريم أرحمة: "أعود إلى الكويت في نهاية الأسبوع حيث ألتحق بفريق عمل مسرحية الأطفال الاستعراضية "بين الحلاو" التي تقوم ببطولتها الفنانة شجون الهاجري، من تأليف وإخراج الفنان عبدالمحسن العمر.

وستقدم عروض المسرحية اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك على صالة الخطيب بالنادي العربي الرياضي.