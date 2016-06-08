لهذا السبب أغلقت قناة عمرو دياب على "يوتيوب"

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمنع الفنان المصري عمرو دياب من بث أغانيه المملوكة لشركة روتانا على يوتيوب.

وقضت المحكمة بقبول الدعوى المقامة من شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، ضد الفنان عمرو دياب، بوقف بث وعرض مصنفات مملوكة للشركة على قناة عمرو دياب على موقع التواصل "يوتيوب" مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقضت المحكمة كذلك بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى وقف استغلال صوت عمرو دياب، وانعقاد الاختصاص للقضاء المصري لتقدير التعويض اللازم للأضرار اللاحقة بشركة روتانا، من جراء استغلال صوت عمرو دياب بالمخالفة للعقد المبرم بينهما.

وكانت روتانا قد أقامت دعوى أمام القضاء المستعجل في إبريل الماضي تطالب بوقف استغلال صوت الفنان، ووقف الدعاية المصاحبة لألبومه "أحلى وأحلى".

وكان رواد ومشاهدو قناة عمرو دياب على يوتيوب قد فوجئوا في 28 إبريل الماضي بإدارة الموقع تغلق القناة.

وأعلنت إدارة موقع "يوتيوب" غلق قناة عمرو دياب بشكل مؤقت بسبب حقوق الملكية الفكرية، مبررة ذلك برسالة جاء فيها "تم إنهاء قناة عمرو دياب بسبب تلقي دعاوى من جهات خارجية عن انتهاك حقوق الطبع والنشر بشأن المواد المنشورة من قبل المستخدم".

وذكر مصدر مقرب من المطرب وقتها أن شركة الإنتاج لألبومات عمرو دياب "روتانا" لديها خلافات مالية مع الفنان المصري، وتقدمت بطلب رسمي للمصنفات الفنية، بمنع طرح ألبومه الجديد في الأسواق.

وكانت "روتانا" قد فسخت عقدها مع دياب بسبب تسريبات أغانيه على الإنترنت، وطالبته بالشرط الجزائي، فيما طالب عمرو دياب الشركة بتعويض مادي نظرا لعدم التزامها ببنود العقد المبرم معه حول ألبومه "شفت الأيام".