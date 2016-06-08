"البيت الكبير".. أول مسلسل عربي يدبلج للتركية

يعد مسلسل "البيت الكبير" نقلة هامة للدراما الخليجية والعربية، كونه أول عمل عربي يدبلج إلى التركية ويعرض للجمهور التركي بلغته وعلى قنواته الفضائية.

المخاطرة التي يقودها المنتج والفنان السعودي حسن عسيري برفقة الكاتب علاء حمزة والفنانة مريم حسين وديما باعي، هي الأولى من نوعها، وقد تفتح سوق إنتاجية جديدة للمنتجين الخلجيين والعرب على حد سواء.

يعتمد العمل على قصة واقعية تمت معالجتها دراميا لتقديم دراما عربية تصور في تركيا عن عدة عوائل عربية من الكويت والسعودية والمغرب وسوريا. ويخرج مسلسل "البيت الكبير" مخرج تركي متمرس في الدراما التركية.

وقد يكون للعمل أصداء إيجابية إنتاجية، كونه أول عمل ناطق باللغة العربية يدبلج إلى التركية.