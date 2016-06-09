بيومي فؤاد: لم أكن أشاهد عائلتي بسبب التصوير

عدد كبير من الأعمال الدرامية يطل من خلالها الفنان بيومي فؤاد في شهر رمضان الجاري، ولعل الأمر كان ملفتا بالنسبة لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، الذين علقوا كثيرا على الأمر وهو ما أزعجه قليلا.

بيومي فؤاد الذي يقوم ببطولة مسلسل "بنات سوبر مان"، ويشارك في مسلسلات "نيللي وشيريهان"، "هي ودافنشي"، "الميزان" و"الكيف" تحدث لـ"العربية.نت" عن مشاركته في كل هذه الأعمال، مشيرا إلى كونه بالفعل عانى من ضيق الوقت، كما أنه كان هناك بعض الأعمال التي تغيرت مواعيدها، ولكنه في النهاية بتوفيق من الله استطاع أن يوفق بين المسلسلات التي يشارك فيها.

وأوضح فؤاد أنه حصل على ثلاثة أيام فقط للراحة مطلع شهر رمضان، وسيعود بعدها لاستئناف تصوير باقي الأعمال التي يشارك فيها، وتعرض في الوقت الحالي، على أن يستمر التصوير خلال الأيام المتبقية في شهر رمضان.

وحول تنوع الأدوار التي يقدمها فؤاد بين الكوميدي والتراجيدي، أكد أن الفنان يقدم دائما كافة الأدوار، مستشهدا بمحمود المليجي وغيره من فناني الزمن الجميل، الذين لم يتم حصرهم في زاوية معينة، لذلك فهو منذ انطلاقته في عام 2013 حريص على تقديم كافة الأدوار وإجادتها.

"بنات سوبر مان" يعد المساحة الأكبر التي يطل من خلالها بيومي فؤاد، حيث يقدم دور قرني "القواد" خفيف الظل، الذي أكد على كونه تعاقد عليه منذ فترة طويلة، ووقتها كان يصور فيلم "جحيم في الهند"، وفور عودته من الهند في السابع عشر من شهر ديسمبر الماضي كانت هناك سيارة تنتظره في المطار من أجل نقله لمقر التصوير، خاصة أنه كان سببا في تأخير التصوير نظرا لمشاركته في الفيلم.

وفيما يخص الشكل الذي يظهر به فؤاد في المسلسل والذي يطل به للمرة الأولى، فعلق عليه بكونه لا يتدخل أبدا في شكله أو ملابسه، ويترك الأمر دائما للمختصين، لذلك كان الأمر خاضعا لوجهة نظر المخرج.

بيومي فؤاد كان غاضبا بسبب التعليقات التي تناولته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما قاله البعض تعليقا على ظهوره في أكثر من عمل، حيث قال "الناس بتقول انهم لو فتحوا الحنفية هيلاقوا بيومي فؤاد، طب هما عارفين ظروفي ايه؟"، وأكد فؤاد أنه لم يكن يرى عائلته بسبب مواعيد التصوير، وكان يحمل شنطة الملابس الخاصة به في سيارته، كما أشار إلى أن الأمر استدعى في بعض الأوقات إحضار الطبيب إليه في موقع التصوير.

وأشار فؤاد إلى كونه ليس ذنبه أنه مطلوب في الأعمال، ولكن طالما أن الأمور تسير بهذا المنطق، فإنه لن يظهر ابتداء من العام المقبل سوى في عمل أو اثنين على أن يكونا من بطولته، وهو ما سيتعامل به في السينما أيضا، حتى لا يجد هذه التعليقات.

وأعرب فؤاد عن ضيقه بسبب عدم وجوده على الملصق الخاص بمسلسل "بنات سوبر مان"، والذي يعد بطلا له، معتبرا أنه "شيء سخيف" أن يطلب مثل هذا الأمر من المنتج، ولكن هذا الأمر يقدره الجمهور الذي يرى العمل على الشاشة ويرى المجهود المبذول فيه.

بيومي فؤاد كشف عن تلقيه اتصالا هاتفيا من الفنان طارق لطفي يطلبه لمشاركته بطولة مسلسل "شهادة ميلاد"، ولكنه اعتذر بسبب تعاقده على عدد كبير من الأعمال، واكتفى بتقديم مشهد واحد فقط في المسلسل، كما أكد أنه اتصل بالمخرج محمد ياسين ليطلب منه المشاركة بمشهد واحد فقط في مسلسله "أفراح القبة" الذي يعرض في الوقت الحالي، معللا ذلك بأنه لا يصح أن يكون هناك مسلسل لمحمد ياسين ولا يشارك فيه، خاصة أنه شارك معه من قبل في مسلسل "موجة حارة".

وأوضح فؤاد أن البعض يعتقد أنه يريد تعويض ما فاته بسبب اكتشافه متأخرا، ولكن الأمر ليس كذلك على الإطلاق، خاصة أنه "بيجري ورا الورق الكويس" كما قال، مشيرا إلى كونه يستمتع بأداء الأدوار المكتوبة بعناية، ولكن طالما أن الناس غير مقتنعه بذلك فسيقوم بتغييره.