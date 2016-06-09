لطيفة تعود إلى الدراما بمسلسل "كلمة سر" بعد غياب طويل

بعد غياب طويل تعود الفنانة لطيفة التونسية إلى الشاشة الفضية برفقة المخضرمين حسن يوسف وهشام سليم في عمل مميز بأحداثه التشويقية وبعنوان "كلمة سر".

ويقوم ببطولة العمل أيضاً الفنانان حسن يوسف وهشام سليم من مصر. ويحكي العمل قصة مُدرِّسة تعاني من مشاكل مع زوجها بسبب عدم الإنجاب وبسبب شكوكه الدائمة حول تصرفاتها.

ويشارك في بطولة "كلمة سر" ريهام عبد الغفور ومحمد الشقنقيرى وأحمد وليلى عز العرب، وهو من إخراج سعد هنداوي.

العمل يبدأ في سياق اجتماعي يتحول منها إلى تشويقي بأحداثه المتسارعة وحبكته الدرامية المتقنة. ومن المتوقع أن يقدم شكلا دراميا جيدا في رمضان.