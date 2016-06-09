موريتانيا.. وقف عرض "يوسف الصديق" بعد احتجاجات

قررت قناة موريتانية وقف بث مسلسل "يوسف الصديق" الذي يجسد حياة النبي يوسف عليه السلام بعد الجدل الكبير الذي أثاره عرض المسلسل لأول مرة بموريتانيا، بعد الحملة التي قام بها مدونون ضد عرض المسلسل. وبعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل قررت قناة "شنقيط" وقف بث مسلسل "يوسف" الذي أعلنت عنه ضمن خريطتها الجديدة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

واحتجت شخصيات مثقفة ومدونين معروفون على عرض المسلسل الإيراني المدبلج والمثير للجدل "يوسف الصديق" في قناة موريتانية، واستند المعارضون في مطالبتهم بوقف عرض المسلسل إلى ما يعتبرونه شبه إجماع شرعي على حرمة تمثيل الأنبياء عليهم السلام.

وجاء قرار وقف بث المسلسل استجابة للحملة الكبيرة التي اطلقها الكتاب والمدونون منذ ان اعلنت القناة عن عرض المسلسل.