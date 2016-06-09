هل ينفصل عادل إمام عن لبلبة؟

في أجواء تجمع الدراما والكوميديا، تستمر أحداث مسلسل "مأمون وشركاه" بوتيرة تصاعدية وأكثر تشويقاً وسخونة على MBC1.

وبعد وصول حميدة (لبلبة) إلى سن التقاعد، تقرّر اتخاذ قرارات مصيرية في حياتها، وتفجر مفاجأة الانفصال عن مأمون (عادل إمام)، وتبدأ فعلياً إجراءات الطلاق منه في الحلقة الخامسة.

وفي وقت يستكمل مأمون مشاوراته مع السفير الأميركي (تميم عبده) وزوجته، ويعقّد عملية بيع القصر أكثر فأكثر، وهو ما يدفعهما إلى إيجاد طريقة أخرى للوصول إلى هدفهم، تعمل حميدة على إعادة تأهيل القصر الذي تسكن فيه مع زوجها. أما الابن البكر يوسف (خالد سرحان)، فيتورط مع الشرطة في إيطاليا، ويجد نفسه في الشارع.

وفي مجال آخر، تصدم نيفين (هنا الزاهد) والديها نشأت (مصطفى فهمي) ورجاء (شيرين) بقرار صادم، فيستنجدان بمأمون وحميدة. فهل يتمكنان من إيجاد حل للمشكلة بينهم؟ وهل يستجيب مأمون لرغبة زوجته في الطلاق؟

يذكر أن مسلسل "مأمون وشركاه" يجمع إلى جانب عادل إمام، ولبلبة، كلاً من مصطفى فهمي، شيرين، كمال أبو رية، خالد سليم، خالد سرحان، تامر هجرس، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، هنا الزاهد وسواهم.