هنادي الكندري في "درب العرايس" بعد "الوجه المستعار"

ما إن انتهت الفنانة الكويتية هنادي الكندري من تصوير عملها الدرامي الجديد "الوجه المستعار"، الذي انطلقت عروضه مع بداية الدورة الرمضانية الحالية، حتى شرعت بتصوير مسلسل "درب العرايس" الذي يُتوقع أن يبدأ عرضه بعد رمضان المبارك. كما بدأت أيضا بروفات القراءة والحركة لمسرحية الأطفال الاستعراضية "بيت الحلاو" أمام النجمة شجون الهاجري.

وفي تصريح خاص بـ"العربية.نت"، شددت الكندري على أهمية الشخصية التي تقدمها في مسلسل "الوجه المستعار"، حيث قالت: "لقد حرصت على المشاركة في المسلسل للمضامين التي تطرحها الشخصية التي أقدمها، وهي ذات بعد إنساني يؤكد مدى قدرة المرأة على تحدي الظروف، وتأكيد ذاتها متجاوزةً الكثير من المصاعب والتحديات التي تتعرض لها".

ومسلسل "الوجه المستعار" من تأليف الكاتبة السعودية تهاني الغامدي، وإخراج نور الضوي. ويشارك في العمل أيضا اسمهان توفيق وحسين المنصور وسلمي سالم ومها محمد وفوز الشطي وصابرين بورشيد.

وعن جديدها في "درب العرايس"، أوضحت الكندري أن المسلسل من تأليف الكاتبة عواطف البدر، وإخراج مناف عبدال، ويشارك في المسلسل كل من عبدالرحمن العقل ومحمد جابر ومحمد العجيمي وفهد البناي وغدير السبتي. وأكدت أن "أهمية هذا العمل تنطلق من كونه يتعرض لكم من القضايا الاجتماعية بكثير من الشفافية والعمق".

وعن مسرحية الأطفال "بيت الحلاو"، قالت الفنانة إن المسرحية فكرة وإخراج وإنتاج عبدالمحسن العمر، وتأليف جاسم الجلاهمة، ويشارك في العمل الفنانة شجون الهاجري التي تعاونت معها الكندري من ذي قبل في أكثر من عمل، ولعل آخرها مسلسل "ذاكرة من ورق" الذي تم تصويره في ألمانيا وحصد كثير من الاهتمام العام الماضي.

وستُقدم المسرحية الجديدة اعتبارا من أول أيام عيد الفطر. وفي هذا السياق كشفت الكندري: "شرعنا منذ أيام ببروفات القراءة والحركة، وتسجيل جميع الأغاني استعدادا لهذا العمل الاستعراضي الضخم الخاص بمسرح الطفل".

وأشارت الفنانة في ختام تصريحها إلى أنها كانت قد أنجزت قبيل رمضان مسلسل "خمس بنات"، من تأليف مصطفى محرم، وإخراج محمود الدوايمة، ومن المتوقع أن يعرض في دورة تشرين الأول/أكتوبر المقبل الدرامية.