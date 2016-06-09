وفاة الروائي الفرنسي صاحب "المواسم"

توفي الكاتب الفرنسي موريس بونس صاحب رواية "لي سيزون" ليل الثلاثاء الأربعاء عن 91 عاما في طاحونة انتقل للعيش فيها قبل أكثر من 50 عاما في منطقة نورماندي، على ما كشفت صديقته سيلفيا أبولت لوكالة فرانس برس.

ولد موريس بونس في ستراسبورغ (شرق) سنة 1925، وبدأ بدراسة الفلسفة لكنه لم يكملها. ونشر روايته الأولى سنة 1951 تحت عنوان "ميتروبات" تلتها "لا مور ديروس" سنة 1953.

وانتقل في العام 1957 إلى الدارة المعروفة بـ"طاحونة أنديه" الواقعة على ضفاف نهر سين والتي تعود للقرن الثاني عشر. وتحولت هذه الدارة إلى مركز للإبداعات الفنية المسرحية منها والأدبية والسينمائية، وإلى ملتقى لكبار الفنانين والسينمائيين في تلك الفترة.

وفي العام 1958، أصدر بونس رواية تكتسي طابع السيرة الذاتية تحت عنوان "لو كوردونييه أريستوت"، ونشر بعد سنتين رواية "لو باساجيه دو لا نوي" (راكب الليل) حول الحرب في الجزائر، كما وقع في السنة عينها "البيان العام لـ121" ("مانيفست دي 121") وهو إعلان وقع عليه 121 مفكرا فرنسيا للتنديد بالحرب الجزائرية.

وفي العام 1965، صدرت أشهر رواياته "لي سيزون" (المواسم) التي تخبر قصة كاتب وصل إلى قرية جبلية لا ينبت فيها سوى العدس.

وكتب بونس "أواجه صعوبة كبيرة في التكلم عن حياتي ورواياتي، لأن حياتي تتداخل في كتاباتي، وعندما أتكلم عن نفسي في كتبي أمزج بين ما عشته بالفعل وما تخيلته وحلمت به".