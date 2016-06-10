"كفر اللوز" مسلسل يعكس واقع القرية الفلسطينية

يواصل طاقم فريق مسلسل "كفر اللوز" الفلسطيني استكمال تصوير الحلقات الأخيرة من العمل الذي يضم 16 شخصية يجسدها فنانون فلسطينيون.

وجاء هذا المسلسل بقالب كوميدي اجتماعي سياسي، وهو يعالج مشكلة ثلاث عائلات تتنازع فيما بينها على الوصول إلى رئاسة المجلس القروي.

وقد خلا المسلسل من البطولات المطلقة لممثل بعينه، فجميع شخصياته الـ16 أبطال يروون حكاية شخصيات واقعية من المجتمع الفلسطيني.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة تُبث في وقت الذروة على شاشة "تلفزيون فلسطين"، الذي أنتج وأشرف على تفاصيل العمل ليشكل نقلة نوعية في الإنتاج المحلي رغم شح التجربة والإمكانات في السوق الفلسطيني.