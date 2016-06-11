"الدمعة الحمراء".. دراما رمضانية لعشاق الأعمال البدوية

بين رمال وادي رم الحمراء وأشعار الأمير محمد الأحمد السديري، يسافر المشاهد الخليجي والعربي العاشق للأعمال البدوية إلى أوائل القرن الماضي وإلى صحراء "نجد" تحديداً ليتابع قصة حب خالدة في مسلسل "الدمعة الحمراء".

"الدمعة الحمراء" هو العمل الأول للإعلامية في محطة "ام بي سي" علا الفارس والتي تطل على المشاهدين من خلاله برفقة الفنان السعودي تركي اليوسف وعبدالمحسن النمر، بالإضافة إلى نخبة من فناني الأردن والعالم العربي.

قدم الفنان السعودي الراحل محمد العلي العمل منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن، وقد لاقى نجاحاً في ذلك الوقت، فيما يعمد صناع العمل الجديد علي تطور المؤثرات المرئية والسمعية، ويبرز الغرافيك في خلق صورة مطابقة لخيال الكاتب ورؤية المخرج لأزياء العمل وأكسسواراته أيضاً حظيت باهتمام قطاع الإنتاج لنقل تلك الحقبة الزمنية بحذافيرها إلى المشاهد الذي يرغب في مشاهدة الأعمال البدوية المفعمة بالتاريخ والخيال والشعر المرهف.