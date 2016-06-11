"سمرقند" يعيد عابد فهد للأعمال التاريخية.. بقالب فنتازي

مسلسل "سمرقند" هو ملحمة تاريخية بحبكة درامية معاصرة، حيث يستند العمل إلى الأساس التاريخي في شكله العام وشخصياته الرئيسية، لكنه لا يرتبط بأي عمل أدبي أو نص آخر يحمل الاسم نفسه، إلا من خلال المراجع التاريخية التي توثق تلك الفترة.

تدور أحداث العمل في قالب تاريخي فانتازي في فترة حكم الملك شاه في سمرقند.

وأعاد مسلسل "سمرقند" الفنان السوري عابد فهد إلى الأعمال التاريخية التي قدمته إلى المشاهدين وأبرزت قدراته التمثيلية.

العمل من تأليف محمد البطوش وإخراج إياد الخزوز، ويلعب الأدوار الرئيسية فيه كل من عابد فهد، ميساء مغربي، يوسف الخال، أمل بوشوشة، يارا صبري، عاكف نجم، رشيد ملحس وركين سعد وعدد كبير من نجوم الدراما العربية.