أحمد إيراج: "خيانة وطن" يكشف خلايا الإرهاب بالإمارات

وصف الفنان الكويتي أحمد إيراج المسلسل الإماراتي الجديد "خيانة وطن" بأنه تجربة استثنائية في الدراما الخليجية، وأنه إضافة لرصيد الدراما الإماراتية والخليجية على حد سواء.

وأضاف أحمد إيراج لـ"العربية.نت" بشأن العمل قائلا: إنه يذهب إلى مناطق جديدة في الدراما، حيث كشف الخلايا الإرهابية والمتطرفة عبر عرض للتحقيقات التي تمت معهم إثر القبض عليهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن العمل يفضح ممارسات العديد من المنظمات الإرهابية والمتطرفة وسبل مواجهتها بالتكاتف والتلاحم بين أبناء ودول المنطقة.

وأعرب إيراج عن سعادته بردود الأفعال التي يحصدها العمل ومنذ اليوم الأول للشهر الفضيل.

يذكر أن مسلسل خيانة وطن سيناريو وحوار الكاتب القدير إسماعيل عبدالله عن رواية "ريتاج" لحمد الحمادي وإخراج الفنان أحمد يعقوب المقلة وبطولة حشد من نجوم الدراما في دول مجلس التعاون، منهم جاسم النبهان وحبيب غلوم وهيفاء حسين وفاطمة الحوسني وغيرهم.

ويشارك الفنان أحمد إيراج في الدورة الرمضانية أيضا من خلال المسلسل الكوميدي الاجتماعي "المحتالة" مع الفنانة هدى حسين وجاسم النبهان وعبدالرحمن العقل وسحر حسين وهيا الشعيبي ومرام، من إخراج محمد العوالي، كما يطل من خلال مسلسل "أحلام على ورق" والذي تم تصويره في أبوظبي.

وعن جديده المسرحي قال: ستكون عيديتي للجمهور الحبيب مسرحية "البيدر"، وهي عمل تراثي اجتماعي سياسي من بطولة النجم سعد الفرج الذي يمثل التعاون معه إضافة حقيقية لرصيدي وتجربتي، كما يشارك في العمل كم كبير من النجوم وستنطلق عروض المسرحية اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك على صالة مسرح الدسمة.