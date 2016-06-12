لوحات مانارا تصور بريجيت باردو تباع بـ600 ألف يورو

جمع مزاد علني بيعت فيه 25 لوحة اكواريل للرسام الإيطالي ميلو مانارا تصور الممثلة بريجيت باردو في شبابها، قرابة 600 ألف يورو، بحسب ما أعلن المنظمون الأحد.

ومن بين اللوحات الـ 25 واحدة بيعت بمبلغ 35 ألفا و100 يورو، وهي تصور بريجيت باردو عارية، بحسب ما أعلنت دار المزادات الباريسية "ميون".

والمرة الأخيرة التي سمحت فيها الممثلة البالغة من العمر اليوم 81 عاما لفنان أن يصورها كان في العام 1968، حين أنجز النحات اسلان تمثالا لها.

وتصور هذه اللوحات بريجيت باردو في أشكال عدة، جاثية على ركبتيها على البحر، أو تمشي برفقة فهد أو نمر. وتحمل اللوحات توقيع الممثلة.

وتولت دار المزادات الفرنسية الاتصال ببريجيت باردو والرسام مانارا لإقناعهما بهذا العمل.

وقال الرسام الإيطالي إن "رسم وجهها صعب جدا، لأن فيه تعابير تمزج بين السخرية والغموض والإغواء والاستفزاز".

أما باردو، فقد عبرت عن سرورها بنتيجة العمل، وقالت "لقد رسم مانارا صورا حية، يمكن أن نشعر فيها بالهواء مثلا".

وقد اعتزلت بريجيب باردو التمثيل في العام 1973 وتفرغت لنشاطات الرفق بالحيوان.