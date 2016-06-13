دراما رمضان.. هذا هو الجديد في "سقوط حر"

بقيادة المخرج التونسي شوقي الماجري، تدخل الفنانة نيلي كريم إلى جانب فريق من نجوم الدراما مسلسل "سقوط حر" إلى الموسم الرمضاني هذا العام، متمنين أن يحقق العمل النجاح المطلوب.

ورغم أن قصة العمل مستهلكة دراميا، وهي التي تقوم على دخول مستشفى المجانين ثم محاولة الهروب من السجن، إلا أن الجديد فيها عندما يكتشف أن البطلة فعليا مريضة نفسيا.

"سقوط حر" عمل مصنف ضمن الأعمال التشويقية بطولة نيلي كريم وبمشاركة نجوم مثل طارق لطفي وإنجي المقدم وعدد آخر من النجوم.

ووجود المخرج الماجري يعطي ثقة أكبر ليكون هذا العمل ضمن الأعمال التي يقبل عليها المشاهد العربي.