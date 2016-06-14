تامر حسني حاضر في عيد الفطر بألبوم جديد

تحضيرات مطوّلة استغرقت عامين كاملين، لينتهي بعدها تامر حسني من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، ويطرحه في موسم عيد الفطر المقبل، الذي يشهد انتعاشة في سوق الغناء والسينما أيضا.

وقد أعلن تامر حسني عن استلامه للماستر الخاص بألبومه الجديد، الذي يحمل اسم "عمري ابتدا"، تمهيدا لطرحه بالأسواق في عيد الفطر.

حسني، الذي كان آخر ألبوماته الغنائية هو "180 درجة" الذي طرح في العام قبل الماضي، أعلن أن الألبوم سيحمل إهداءً خاصا لجماهيره، حيث كتب جملة لم يفصح عنها سيفاجئ الجمهور بها وقت طرح الألبوم، معلقاً عليها قائلا: "والله الجملة دي من قلبي ميعادنا إن شاء الله في العيد".

ألبوم تامر حسني الجديد سيحتوي على 14 أغنية يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، من بينهم أمير طعيمة وسلامة علي وطارق مدكور وتامر عاشور، كما عاد تامر حسني للتعاون مرة أخرى مع الموزع تميم في الألبوم الجديد.

ولن يكتفي تامر حسني بطرح الألبوم، بل انتهى أيضا من تصوير أغنية "عمري ابتدا" مع المخرج ياسر سامي، من أجل طرحها كفيديو كليب بالتزامن مع طرح الألبوم بالأسواق. كما يقدم تامر حسني في الألبوم أغنية "بطلة العالم في النكد" التي كتب كلماتها بنفسه، بينما تولى تلحينها عبد الرحمن شوقي.