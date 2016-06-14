"حارة الشيخ".. عمل درامي مسرحه جدة القديمة

تدور أحداث العمل التاريخي التشويقي حارة الشيخ على مدى 30 حلقة، يشارك فيها أكثر من 60 ممثلاً، حيث ينقل المشاهد إلى حقبة زمنية غير مستهلكة في الدراما الخليجية، وتحديداً إلى حارة الشيخ في جدة القديمة أواخر العهد العثماني.

"حارة الشيخ" حكاية شعبية عن أخوين وبيئتهما ونشأتهما من خلال العديد من الخطوط الدرامية المشوقة والمترابطة فيما بينها بنسيج درامي متقن.

وتتمحور القصة عن الأخ الأكبر الذي اتخذ طريق الضلال، والأخ الأصغر الذي اتخذ طريق التقوى والعمل الصالح، والصراع القائم بينهما وبين أهل حارة الشيخ للحصول على الزعامة.

يشار إلى أن المسلسل من بطولة خالد الحربي ومحمد بخش والعديد من النجوم الشباب. كما يعتمد على تنوع الخطوط الدرامية والاجتماعية والعاطفية. وسيشكل هذا الخليط من الحكايات المختلفة المترابطة عنصر جذب رئيسي لمحبي هذا النوع من الدراما التشويقية.