قناة مغربية توظف مأساة زلزال لإثارة الضحك

بثت القناة الثانية المغربية مقطعا حقيقيا من نشرة إخبارية حول هزات ارتدادية سبق أن تعرضت لها بعض المدن في شمال المملكة، لتوهم ضيفا في برنامج الكاميرا الخفية ينتمي للمنطقة بقرب حدوث زلزال.

وأثار بث هذه الحلقة من هذا البرنامج المعنون باللغة العامية "مشيتي فيها"، أي سقطت في المطب، موجة انتقادات عارمة من طرف رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فضلا عن سكان مدن الناظور والحسيمة والمناطق المجاورة، الذين سبق لهم أن فقدوا في سنوات ماضية أحباءهم وممتلكاتهم بسب الزلزال.

واعتبرت بعض الانتقادات أن القناة الثانية والشركة المنتجة للبرنامج لم تراعِ ما علق في أذهان الناس من ذكريات جريحة ودرامية، لا تستحق أن تتحول إلى نكت سخيفة، حسب تعبيرهم.

وقال بعض الرواد، إن ما يتعرض له سكان تلك المناطق بين فينة وأخرى من هزات ارتدادية ليس كاميرا خفية، بل واقع حقيقي لم يخل من فواجع خلفت معاناة عميقة للسكان من البحث تحت الأنقاض عن فقيد إلى العيش تحت الخيام في أيام البرد، واصفين ما أقدمت عليه القناة بأنه ينم عن قلة الذوق.

ويعتبر برنامج "مشيتي فيها"، استمرارا لبرنامج الكاميرا الخفية "جار ومجرور"، الذي عاد هذا الموسم بصيغة أخرى، بعدما أثار في السنة الماضية جدلا واسعا بالشارع المغربي، إثر اكتشاف المشاهدين لبعض حلقاته المفبركة، والتي أقر بها المشاركون في تلك الحلقات.

وعملت القناة في السنة الماضية على إبعاد السلسلة من شبكة برامجها لامتصاص الغضب، لتعيده هذه السنة تحت اسم جديد، مع توسيع مجال تصوير بعض حلقاته في مصر، تصيدت من خلاله وكالعادة بعض النجوم الذين وضعتهم في مواقف حرجة، كالمغني الشعبي المصري سعد الصغير، والنجم المصري فاروق الفيشاوي.

ويرى الناقد الفني عبدالواحد المهتاني، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن برنامج الكاميرا الخفية الذي تقدمه القناة الثانية بعيد كل البعد عن التصور الذي كرسته تلفزيونات العالم، خاصة المدرسة الكندية، لا من حيث الأهداف أو على مستوى الشكل والمضمون.

ويعتبر أن الكاميرا الخفية هي عبارة عن كبسولات خفيفة وسريعة في العرض، تستند في المقام الأول إلى إبداع فكرة مبتكرة يروم بناءها خلق موقف كوميدي، تأخذ خلاله الكاميرا موقعا حياديا، يرصد سلوكا إنسانيا، فعل ورد فعل تجاه موقف معين، تعبر عنه الصورة وليس فعل الكلام.

ويضيف، الموقف الكوميدي كما يقدم على القناة الثانية غالبا ما ينبني على فعل الكلام، وعلى مقالب، كثيرا ما ينتج عنها التجريح أو المس بالكرامة الإنسانية، لأنها لا تستثمر عنصر المكان والديكور والفضاء الذي يشكل السياق العام لمجريات الموقف الكوميدي، وما يترتب عنه من سلوك لمختلف الفئات الاجتماعية، وما يعتري ملامحهم من اندهاش أو مفاجأة واستغراب تنجم عنه متعة وابتسامة حقيقية حانية ومطمئنة لدى المشاهد والمشارك معا.

ويؤكد الناقد أن المقلب شيء آخر، يمكن أن ينتج ضحكا عفويا بريئا، أو ساديا عنيفا، وأيضا ضحكا رفيعا، وبالتالي كان يجب على القناة الثانية ألا تطلق اسم الكاميرا الخفية على برنامجها، وذلك بإعطائه تسمية أخرى لأنه خارج سياق هذا المفهوم.