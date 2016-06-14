ممثل أميركي ينتقد مستشفيات مدينة ورزازات المغربية

تحدث الممثل الأميركي، دومينيك بورسي، من أبطال مسلسل "الهروب من السجن" Prison Break، عن تفاصيل رحلة علاجية، في المغرب، بعد إصابة في الرأس، خلال التصوير.

واختار فريق السلسلة الأميركية، مدينة في الجنوب الشرقي المغربي، والملقبة بهوليود إفريقيا، لتصوير الجزء الخامس من "الهروب من السجن".

فبعد إصابته في الرأس، خلال التصوير، قبل أسابيع مرت، نقل الممثل الأميركي صوب مستشفى حكومي فوجدوه مغلقا، قبل نقله إلى مشفى ثانٍ في ورزازات، ليصدم النجم بمشهد القطط التي تنتشر في المكان.

طائرة عمودية نقلته إلى الدار البيضاء لتلقي العلاج

وأعلن الممثل الأميركي أن "البنية التحتية الصحية لمدينة ورزازات متدهورة، ولا ترقى إلى مستوى الأعمال الكبيرة التي تصور بها"، في الفن السابع العالمي.

وباستخدام طائرة عمودية جرى نقل الممثل الأميركي صوب مدينة الدار البيضاء لتلقي العلاجات.

من جهة ثانية، عبر الممثل الأميركي عن إعجابه الشديد بالمغاربة، وبفريق العمل المغربي، وبثقافة المغاربة.