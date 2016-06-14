"الخانكة".. أحداث حقيقية ومعلمة مظلومة

تعود الفنانة غادة عبدالرازق، وهي واحدة من نجوم المسلسلات الرمضانية المثيرة للجدل في الموضوعات التي تختارها برفقة نجمي الدراما ماجد المصري وفتحي عبدالوهاب.

ويتوقع صناع العمل لمسلسل "الخانكة" أن يحصد نسب مشاهدة جيدة، كونه ينتمي إلى فئة التشويق، وهو لون ارتبط بما قدمته غادة في السنوات الأخيرة.

كما أن القصة مستوحاة من أحداث حقيقية، وتدور حول معلمة تتعرض للتحرش من قبل أحد الطلاب، وعندما سعت للحصول على حقها تحولت إلى المتهمة بدلا من المجني عليها.

وتتسارع أحداث العمل حين توضع غادة عبدالرازق في مستشفى الأمراض العقلية المعروف أيضا بـ"الخانكة"، وتنطلق من هنا رحلة البحث عن براءتها.

من جهة أخرى، يعول منتجو العمل على نجاح "الخانكة" رغم عدم تحقيق غادة عبدالرازق نسب مشاهدة عالية الموسم الرمضاني الماضي.