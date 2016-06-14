طارق العلي: "قلب للبيع" عيديتي لجمهوري

بدأ النجم الكوميدي الكويتي، طارق العلي، بروفات عمله المسرحي الجديد "قلب للبيع"، الذي ستنطلق عروضه اعتباراً من أول أيام عيد الفطر السعيد.

وفي حديث لـ"العربية.نت" أشار العلي إلى أن ارتباطه بتقديم برنامج المسابقات "طارق مول" جعله يبدأ البروفات في فترة الظهيرة ولأكثر من أربع ساعات تقريباً.

وقال: بدأنا بروفات المسرحية الاجتماعية الكوميدية الساخرة "قلب للبيع" منذ أيام، ونظراً لارتباطي بتقديم برنامج المسابقات "طارق مول" من خلال الفضائية الكويتية يومياً وعلى الهواء مباشرة جعلني أقوم ببروفات العمل المسرحي الجديد في فترة الظهيرة وحتى قبيل صلاة المغرب على مسرح نقابة العمال في ميدان حولي.

وعن المسرحية قال الفنان طارق العلي مسرحية "قلب للبيع" من تأليف أيمن الحبيل وإخراج عبدالعزيز الصايغ، ويشارك في البطولة حشد من نجوم الكوميديا، ومنهم منى شداد وخالد العجيرب وسعود الشويعي ونورة العميري ومي عبدالله وخالد مظفر، وعدد آخر من النجوم الشباب الذين أحرص على حضورهم في جميع أعمالي المسرحية.

وعن تجربته في التعاون مع النجم السعودي ناصر القصبي في مسلسل "سيلفي 2" قال العلي "أولا سعيد بنجاح العمل بشكل عام، وسعادتي أكبر بالتعاون مع النجم الفنان ناصر القصبي الذي يمثل أحد الرهانات المتميزة للدراما الخليجية والسعودية على حد سواء، وسعادتي تتجدد بالتعاون المتجدد مع إم بي سي، البيت الإعلامي الذي أتشرف دائماً بالانتماء إليه".

وأشار الفنان طارق العلي إلى أنه يقرأ مجموعة من النصوص الدرامية التي سيختار أحدها للشروع بتصويره في مطلع سبتمبر المقبل. بعد الجولة الخليجية التي سيقوم بها مع فريق مسرحيته "قلب للبيع" إلى السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان على التوالي.