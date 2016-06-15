فؤاد علي مع هيا عبدالسلام في فندق المشاهير

صرح الفنان فؤاد علي أنه في الوقت الذي يعرض حالياً المسلسل الاجتماعي "حالة خاصة" من خلال عدة فضائيات خليجية بدأ الفنان بروفات المسرحية الاستعراضية الجديدة "فندق المشاهير" وهذه الأعمال تجمعه مع زوجته الفنانة هيا عبدالسلام.

وفي حديث لـ"العربية.نت" قال الفنان فؤاد علي: أنجزت خلال الموسم الحالي عملين جديدين الأول هو مسلسل (حالة خاصة) وهو مزيد من الطرح الاجتماعي في إطار من الرومانسية، والمسلسل صورناه في دبي من إخراج عمار رضوان وبطولة هيا عبدالسلام وعبدالعزيز جاسم. وفي العمل أجسد شخصية يوسف، المهندس العائد لتحمل أعباء أسرته، الذي يجد نفسه وسط كم من الأحداث بالذات فيما يتعلق بوالده وماضيه.

وتابع: كما أنجزت مسلسل (غمز البارود) مع المخرج مصطفى رشيد والكاتب يحيى الحمر والمسلسل من إنتاج وبطولة الفنان الإماراتي أحمد الجسمي. وفى العمل أيضاً هناك كل من سميرة أحمد وزهرة الخرجي. وصور العمل في الإمارات وتجري أحداثه في إطار يجمع بين ما هو تراثي وما هو اجتماعي.

وأوضح الفنان أنه بدأ بروفات عمله المسرحي الجديد قائلاً: منذ أيام بدأنا بروفات (فندق المشاهير) من إخراج عبدالعزيز صفر والعمل من بطولة الفنانة هيا عبدالسلام وحمد العماني وحشد من نجوم مسرح الطفل في الكويت والمنطقة وستنطلق عروضنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك على مسرح خدمة المجتمع في العدان بالكويت.

وحول جديده للموسم الجديد، قال الفنان فؤاد علي "في الحقيقة هناك أكثر من نص جديد ولكن لا تزال الأمور حالياً في طور القراءة ولكن كل ذلك سيكون إلى ما بعد عيد الفطر".