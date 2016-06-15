مسلسل "خيانة وطن" دراما خليجية لقضية رأي عام عربي

يعد مسلسل "خيانة وطن" العمل الخليجي الأكثر جدلا هذا العام بسبب تجسيده أحداثا واقعية هزت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عدة أعوام، كونه أول عمل درامي يتطرق إلى الخلية الإخوانية التي كانت تخطط لأعمال منافية للقانون في دولة الإمارات آنذاك.

وتدور أحداث العمل المؤخوذ عن رواية ريتاج، والتي تؤدي دورها الفنانة البحرينية هيفاء حسين بين عامي 2009 و2013, ويشاركها البطولة كل من جاسم النبهان من الكويت وفاطمة الحوسني من قطر وآخرون.

ويعول منتج العمل على نجاحه لواقعيته، وكونه أول عمل وطني إماراتي يناقش قضية رأي عام تهم الجمهور الخليجي خاصة، والعربي عامة.