"حارة الشيخ".. جدل واسع على مواقع التواصل قبيل عرضه

تدور أحداث العمل التاريخي التشويقي "حارة الشيخ" على مدى 30 حلقة، ويشارك فيها أكثر من 60 ممثلا، حيث ينقل المشاهد إلى حقبة زمنية غير مستهلكة في الدراما الخليجية، تحديدا إلى "حارة الشيخ" في جدة القديمة أواخر العهد العثماني.

"حارة الشيخ" حكاية شعبية عن أخوين وبيئتهما ونشأتهما من خلال العديد من الخطوط الدرامية المشوقة والمترابطة فيما بينها بنسيج درامي متقن.

تدور القصة عن الأخ الأكبر الذي اتخذ طريق الضلال والأخ الأصغر الذي اتخذ طريق التقوى والعمل الصالح والصراع القائم بينهما وبين أهل حارة الشيخ للحصول على الزعامة.

"حارة الشيخ" من بطولة نجوم أمثال خالد الحربي ومحمد بخش، والعديد من النجوم الشباب.

يعتمد المسلسل على تنوع الخطوط الدرامية والاجتماعية والعاطفية، هذا الخليط من الحكايات المختلفة المترابطة سيشكل عنصر جذب رئيسي لمحبي هذا النوع من الدراما التشويقية.