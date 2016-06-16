ماذا يفعل توم كروز وراسل كراو في المغرب؟

يستعد نجما هوليوود توم كروز وراسل كراو، لبدء تصوير مشاهد جديدة من فيلم "المومياء" في استوديوهات مدينة ورزازات "هوليوود المغرب"، بالإضافة إلى بعض المناطق الصحراوية بالشرق الجنوبي للمملكة، كالريصاني والراشيدية ومرزوكة والحبل المدور و أرفود.

ومنح المركز السينمائي المغربي رخصة تصوير لطاقم الإنتاج الذي تشرف عليه شركة "يونيفرسال”"، تمتد من 20 يونيو الجاري وحتى الثالث من يوليو المقبل، حسب ما أورده المركز على موقعه الإلكتروني.

وصورت أجزاء من هذا المشروع السينمائي الضخم بمدينة أوكسفورد ببريطانيا، وهو من إخراج أليكس كوتزمان، و سيناريو كتبه جون سبايهتس.

يشارك في الفيلم نجوم عالميون، كـ "أنبيلا وليس" والجزائرية "صوفيا بوتلة" والممثل التونسي "مروان كنزاري"، فضلاً عن "راسل كراو" بطل "غلاديايتور" الذي صور بمدينة وارزازات، و"توم كروز" بطل الجزء الخامس من "مهمة مستحيلة" الذي صورت مشاهد مهمة منه في المغرب.

مومياء شريرة في الصحراء العراقية

تدور قصة الفيلم حول "تايلر كولت" أحد قادة البحرية الأميركيين الذي يغادر وفرقته إلى الصحراء العراقية، بغية البحث عن مجموعة من المسلحين داخل أحد الملاجئ، الذي سرعان ما يتبين لهم أنه مقبرة قديمة تعود لقرون خلت، سيجدون فيها مومياء شريرة، ليدخلوا بعدها في صراع مع قوى سحرية خارقة، تشكل خطرا جديدا وغير متوقع قد يهدد البشرية بأكملها.

ويجسد النجم الأميركي توم كروز، دور "تايلر كولت"، أما روسل كراو، فيؤدي شخصية دكتور جيكل الأسطورية التي سبق لها الظهور بأكثر من فيلم مثل فان هيلسنج، وتتمحور هذه الشخصية حول مخترع يبتكر مصلاً يجعل جسده ضخما فور شربه ويتحول من دكتور يدعى جيكل إلى مجرم يدعى هايد.

وتلعب صوفيا بوتلة الممثلة الفرنسية من أصول جزائرية، دور "المومياء الوحش"، وجاء اختيار صوفيا ابنة المؤلف الموسيقي صافي بوتلة لهذا الدور، نظراً للأدوار التي لعبتها في العديد من الأفلام الهوليودية، أشهرها فيلم الجاسوسية البريطانو - أمريكي (كينغسمان: سيكرت سرفايس) الذي أخرجه الإنجليزي ماثيو فون في 2014.

كما أدت أيضا أحد الأدوار في فيلم الخيال العلمي (ستار تشريك بيوند) لمخرجه التايواني - الأمريكي جاستن لين، الذي سيخرج للقاعات صيف 2016 حيث يعتبر الفيلم الـ13 في سلسلة "ستار تشريك" الشهيرة وسيحتفي عبره بالعيد الخمسين للسلسلة.

سلسلة جديدة للمومياء

ومن المقرر أن يعرض فيلم المومياء في صيف 2017، وهو إعادة إنتاج لفيلم "The Mummy" (المومياء) الأصلي الذي عرض في 1999، وكان بطولة براندن فريزر وراشيل وايز، وحقق نجاحات كبيرة، وبلغت أرباحه أكثر من 415 مليون بتكلفة بلغت 80 مليون دولار فقط.

ولا ينحصر رهان الشركة المنتجة في نقل هذا الفيلم إلى ذروة المنافسة الصيف المقبل، بل تسعى لتجعل منه سلسلة جديدة يقوم نجاحها على "توم كروز".

يشار إلى أن شركة " K/O Paper Product "، هي من تكفلت بتنفيذ الانتاج، ويشرف على إدارة الموسيقى التصويرية، " Brian Tyler"، الذي أسندت إليه أيضاً مهمة المونتاج.