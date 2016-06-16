ماغي بو غصن: لا يستطيع أحد أن "يلغيني"

قدمت الممثلة ماغي بو غصن العديد من الأعمال الدرامية والأفلام السينمائية التي تركت بصمة في مشوارها التمثيلي، وهي تحضر للمزيد، كما جاء في هذا الحديث الذي خصت به العربية.نت.

قدمت ماغي بو غصن العديد من الأفلام السينمائية منها "بيبي"، "فيتامين"، "السيدة الثانية" التي كانت كلها من إنتاج زوجها جمال سنان، فضلاً عن العديد من المسلسلات الدرامية، من بينها "كفى"، "عصر الحريم"، "آخر خبر" و"24 قيراط"...

كان لها حصة في الموسم الرمضاني هذا العام من خلال تجسيدها لشخصية "الدكتورة جنى" في مسلسل "يا ريت" إلى جانب كل من الممثلَيْن السوري مكسيم خليل واللبناني جوزيف بو نصار، وغيرهما وهي سعيدة بهذه الشخصية التي تركز فيها، على ترجمة إحساس عالٍ أكثر من الاهتمام بالشكل والأزياء والإكسسوار حسبما أكدت.

وللمرة الأولى قدمت دور البطولة إلى جانب الممثل مكسيم خليل وهي ارتاحت جدا في مشاركته البطولة، كما ولوجود قيس الشيخ نجيب والذي ربطتها به "كيميا" وصداقة وثيقة داخل وخارج المسلسل.

أشارت إلى أنها لا تخاف من المقارنة أبدا بينها وبين سيرين عبدالنور في الوقوف إلى جانب مكسيم خليل (سيرين مثلت إلى جانب مكسيم في "روبي") لأن لكل ممثلة ميزاتها المختلفة عن غيرها والدليل أن المسلسل ناجح والانسجام كبير بينها وبين مكسيم، وهذا الأخير تعتبره نجما جيدا و"علاقتها كانت ممتازة أمام الكاميرا وبعيداً عنها"، على حد تعبيرها.

ولا تعتبر ماغي نفسها النجمة الأولى في التمثيل إنما نجمة من بين النجمات الكثيرات "والسماء تستوعب الكثير"، وهي ليست ممثلة "كاملة الأوصاف" وأنه لا يزال أمامها مشوار طويل في التمثيل. حسبما أشارت.

ثم قالت "لا أحد يستطيع أبدا أن يلغي الآخر، ومن يفعل ذلك سينقلب السحر عليه ولا أحد في الدنيا يستطيع أن يلغيني فأنا واحدة من مجموعة ممثلات ناجحات، ومستمتعة بهوايتي التمثيلية ولا أطمح لأن أكون النجمة الأولى".

كشفت ماغي أن هناك مشروعاً تلفزيونياً درامياً جديداً من كتابة كلوديا مرشليان، ومشروع فيلم سينمائي من إخراج ايلي حبيب، لكن ستأخذ فترة استراحة من التمثيل لتسافر في فترة نقاهة مع عائلتها لتعود بعدها للتحضير لهذه الأعمال.

ماغي هي أم لولدين هما صبي (ريان 12 عاماً)، وبنت (يارا 8 سنوات)، تجمعها بهما صداقة وتطبخ لهما بنفسها وتعطيهما الكثير من وقتها، وحين تتضايق تغمرهما فيزول الهم تماما عنها، وتوضح أن لدى ابنها ريان ميولاً تمثيلية" ولكن ليس الآن وقت التمثيل بل الدراسة.

ماغي تستمع لنوال الزغبي، وتحب أغنياتها وكذلك اليسا وراغب علامة ..

تقول أخيراً "يا ريت لم تعطِ بعض الأشخاص أكثر من حجمهم لأنها أخطأت في ذلك".