مخرج "قمر في سكايب" يتسلم جائزته في هوليوود

استلم المخرج السوري غطفان غنوم، جائزته عن فيلم Moon in the Skype (قمر في سكايب) كأفضل وثائقي في "مهرجان هوليوود العالمي للأفلام المستقلة الوثائقية" للعام 2016، وذلك في حفل تسليم الجوائز مساء السبت الماضي.

وحول استلامه الجائزة، قال غنوم في تصريحات لـ"العربية.نت": "كان الأمر مربكا في البداية حين دخولي لمكان بعراقة استوديوهات رالف الشهيرة، فمن جانب كنت أشعر بأن للمكان رائحة مألوفة وكأنني قد زرته سابقا، ومن ناحية ثانية كنت مأخوذا بتلك اللوحات التي تزين جدران القاعات وبتلك الجدران العالية التي صنع خلفها أفلام رائعة في تاريخ هوليوود".

وأضاف:" الجائزة بحد ذاتها كانت بمثابة الضوء في آخر ذلك النفق الطويل، ورغم أنني قد قلت لدى استلامها بأن "من يمتلك الثقة بالنفس سيمتلك الفرح، وأن من يمتلك الفرح لابد أن يصنع أشياء رائعة كثيرة " نقلا عن لسان" جو ناماث" لاعب الكرة الأميركي، إلا أنني وكأي سوري قد يكون في مكاني في تلك اللحظة انتقل بي الحديث في اللقاء الصحافي نحو الحزن الشديد وأنا أذكر بقضيتنا السورية المأساوية التي يصر العالم كله على تجاهلها".

يذكر أن فيلم "قمر في سكايب" الفائز في مهرجان هوليوود للأفلام الوثائقية المستقلة يحكي قصص مهاجرين خابت آمالهم في الوصول إلى الفردوس الأوروبي المنشود، ضمن قالب حكائي ومسلسل من المقابلات ومتابعة حياة الشخوص.

كما يحتوي الفيلم الذي استغرق العمل به عاما واحدا، وتم تصويره في عدة بلدان هي اليونان وفنلندا وسوريا،على مشاهد روائية بسيطة لأشخاص قد وصلوا فعلا إلى أوروبا وبدأوا محاولات العيش وتقبل الواقع الجديد.

ولدى اجابته عن سؤال "العربية.نت"، حول أعماله القادمة قال غطفان غنوم: " نقوم الآن بالتحضير لفيلم "ديكو دراما" بالتعاون مع مؤسسة السينما الفنلندية، يتناول العلاقة بين الغرب والشرق من خلال البحث في شخصيتين فذتين تنتميان لكل من العالمين، أحدهما هو ابن فضلان الذي زار اسكندنافيا والآخر فنلندي الجنسية".

وأضاف:" كما أباشر حاليا بالإعداد لتصوير وثائقي طويل سيتم تصويره في أوروبا بين عدة دول لصالح إحدى المحطات الفضائية".

ويرأس الممثل والمخرج السوري غطفان غنوم حاليا المهرجان الاسكاندنافي السينمائي في هلسنكي، العاصمة الفنلندية، الذي ستبدأ دورته الأولى في سبتمبر القادم.