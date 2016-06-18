السجن 3 سنوات لأحمد عز بتهمة سب زينة

قضت محكمة جنح مدينة نصر، في مصر اليوم السبت بحبس الفنان أحمد عز 3 سنوات وتغريمه 15 ألف جنيه، وتعويض مدني 20 ألف جنيه، بتهمتي البلاغ الكاذب وسب وقذف الفنانة زينة.

وكانت زينة قد تقدمت بدعوى سب وقذف ضد عز تتهمه فيها بإنكاره أبويته للطفلين التوأم عز الدين وزين الدين واتهامها بتزوير شهادات الميلاد، وهو ما ثبت عدم صحته بعد ذلك بحكم نهائي صادر من محكمة الأسرة.

وقضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر برفض الاستئناف المقدم من عز على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة.

وأكدت المحكمة أن الصغيرين هما ابنا عز لصحيح النسب الشرعي، ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على سند صحيح من الواقع والشرع والقانون، مما يتعين معه على المحكمة إجابة زينة طلباتها، الأمر الذي تقضي معه بإثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين لعز.

زينة كشفت في دعوى أخرى وهي دعوى نفقة الصغيرين أمام نيابة الأسرة تفاصيل ثروة عز، وأكدت أنه يمتلك ثروة لا تقل عن 40 مليون جنيه وذلك في إطار قضية نفقة التوأم المقامة ضده.

ووفقا لما أورده محاميها معتز الدكر فإن الفنانة أكدت للنيابة أن عز يمتلك فيلا قيمتها 6 ملايين و800 ألف جنيه وفيلا بالعين السخنة وفيلا أخرى بالساحل الشمالي وشقة ومشروع تجاري بدبي.

وأضاف أن زينة كشفت خلال التحقيق أن اﻹقرار الضريبي الذي قدمه عز للمحكمة وذكر فيه أن دخله الشهري ﻻ يتجاوز 20 ألف جنيه وأنه يدفع أقساط وحدة سكنية بمرسى مطروح ووحدة أخرى ليس صحيحاً، مشيرة إلى أن حجم المبالغ التي تقاضاها عز نظير مشاركته في مجموعة من الإعلانات التجارية خيالية وتقدر بالملايين وأعلى بكثير من أجور اﻷفلام.

وذكرت زينة وفقاً لما أورده الدكر أن المبالغ التي تقاضاها أحمد عز في أفلامه أكثر بكثير مما ورد في الخطابات الواردة من شركات اﻹنتاج، مشيرة إلى أنها شاركته فيلم "المصلحة" إنتاج 2012 وتقاضى فيه عز ما لا يقل عن 7 مليون جنيه وليس 2 مليون جنيه كما ورد من شركة الإنتاج.

وأكدت الفنانة المصرية أن أحمد عز لديه ثروة تتجاوز 40 مليون جنيه، ومعروف عنه الثراء بين زملائه الفنانين، مطالبة بنفقة لتوأمها منه لا تقل عن 100 ألف جنيه شهرياً.