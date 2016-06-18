دراما رمضان.. "ساق البامبو" يحقق نسب مشاهدة عالية

جدل كبير رافق عرض مسلسل "ساق البامبو" قبل عرضه في رمضان فبعد رفض عرضه علي القنوات الحكومية الكويتية، قرر منتجو العمل نقل طاقم العمل إلي الامارات لتصوير باقي مشاهده.

والعمل من بطولة النجمة الكويتية سعاد عبدالله ومن إخراج البحريني محمد القفاص.

والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب سعود السنعوسي والرواية حائزة على جائزة البوكر العربية منذ عدة أعوام.

ويناقش "ساق البامبو" قضايا الكويتين الذين تزوجوا من خادمتهم وأنجبوا منهن والتداعيات الاجتماعية المترتبة علي ذلك.

العمل الذي منع عرضه في الكويت بسبب حساسيته وموضوعه يطل علي المشاهدين من خلال إم بي سي دراما في رمضان ويضم نخبة من نجوم الكويت منهم الفنانة شجون الهاجري و فاطمة الصفي و فرح الصراف، والفنان الكوري وانغ هو تشانغ كان الرقم الصعب في أول ظهور درامي له في دراما رمضان.

مسلسل ساق البامبو يحقق نسب مشاهدة عالية في رمضان حسب آراء النقاد والمتابعين بسبب الجدل الواسع الذي أثير حولة قبل عرضه.