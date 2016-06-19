شهاب حاجية: أعود للتعاون مع طارق العلي فى العيد

أكد الفنان شهاب حاجية أنه بدأ بروفات عمله المسرحي الجديد الذي سيعود من خلاله للتعاون من النجم الكوميدي طارق العلي، وقال في تصريح خاص بـ"العربية.نت" إن ابتعاده عن العلي خلال الفترة الماضية لا يعود إلى خلاف بل لعدم وجود الشخصية المناسبة.

وفي مستهل حديثه قال حاجية: "شرعنا منذ الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك ببروفات المسرحية الكوميدية الجديدة "قلب للبيع"، والتي أعود من خلالها للتعاون مع النجم الكوميدي طارق العلي الذي لطالما تعاونت معه. ولم يكن ابتعادي عن أعماله لخلاف بل لسببين أساسيين هما: أولاً عدم وجود الشخصيات التي تناسبني في الأعمال التي أقدمها، وأيضاً ارتباطي بعدة أعمال درامية تلفزيونية قدمتها على مدى العامين الماضيين".

وعن مسرحية "قلب للبيع" قال شهاب حاجية: "المسرحية من تأليف أيمن الحبيل، وإخراج عبدالعزيز الصايغ، وفي العمل حشد من النجوم، منهم منى شداد وخالد العجيرب وسعود الشويعي ونورة العميري ومي عبدالله وخالد المظفر. وستبدأ عروض المسرحية على صالة مسرح اتحاد نقابات العمال في منطقة ميدان حولي".

وعن عودته للتعاون مع الفنان طارق العلي قال: "في العام 2002 كانت بدايتي الحقيقية مع الفنان طارق علي من خلال مسرحية "ما يصح إلا الصحيح"، بعدها تواصلت الأعمال ومنها "سوبر صطار" و"قدها ونص" و"عائلة قريقعان" و"البيت بيتك" و"حاميها حراميها" و"خاربة خاربة" و"أبوسارة في العمارة" و"بخيت وبخيتة" و"الطرطنجي" و"بسنا فلوس"، ثم غبت عنه لموسمين، وقد سعدت باتصاله وترشيحه لي لشخصية وعمل جديد وجدت بهما ضالتي لعودة التعاون مع هذا النجم المحبوب، والذي يمنح فريقة الدعم الكبير. واعترف بأن عملي مع الفنان طارق العلي اختصر علي الكثير من الوقت للنجومية والانتشار".

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، يعرض للفنان شهاب حاجية هذه الأيام مسلسل "الوجة المستعار" تأليف حمد بدر وإخراج نور الضوي وبطولة حسين المنصور وأسمهان توفيق وسلمى سالم وهنادي الكندري ونواف نجم. كما عرض له قبل شهر رمضان المسلسل الكوميدي "على ذمة التحقيق" مع ميس كمر وأحمد العونان وصابرين بورشيد.