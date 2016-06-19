غضب حقوقي واتهامات لـ"القيصر" بمجاملة الأمن

يبدو أن الأحداث التي يتناولها المسلسل المصري "القيصر"، لن تقتصر على متابعة المشاهدين، بل تسببت في هجوم وغضب على المسلسل من قبل البعض.

العمل الذي يقوم ببطولته يوسف الشريف وأحمد سعيد عبدالغني وريهام عبدالغفور ويعرض في شهر رمضان الجاري، واجه عاصفة من النقد وأنه كتب برعاية الأمن، وذلك في ظل المظهر الذي يظهر به ضباط الشرطة من خلال العمل، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى غضب حقوقي من قبل بعض منظمات حقوق الإنسان، بسبب ظهور إحدى المنظمات في المسلسل على علاقة بالجماعات الإرهابية.

ما جرى تسبب في غضب مؤلف المسلسل محمد ناير الذي أكد في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أن ما قيل عن تدخل الأمن في كتابة العمل هو أمر غير صحيح على الإطلاق، متسائلا عما إذا كان من وجهوا له هذه الاتهامات عاصروه وهو يكتب السيناريو ويتلقى التعليمات أم ماذا.

وأوضح ناير أنه بعد الانتهاء من السيناريو قام بتقديمه إلى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وحصل على الإجازة الخاصة به، مؤكدا أن الرقابة في حال كان العمل يتناول قوات الأمن بشكل معين، فإنها ترسل السيناريو للجهات الأمنية، ولكنه لم يتلق أية ملاحظات.

وأشار المؤلف إلى كونه قدم من قبل أعمالا درامية حملت انتقادات لوزارة الداخلية، ولكنه في هذا المسلسل يتطرق إلى عملية محاربة الإرهاب، وبالتالي فكيف كان سيقدم صورة الأمن، خاصة مع المجهودات التي تبذل في هذا المجال.

وفيما يتعلق بغضب المنظمات الحقوقية من أحداث العمل، فقد أعرب عن اندهاشه من هذا الأمر، لأنه حينما يقدم نموذجا في المسلسل فهذا لا يعني التعميم، ولا يصح أن تغضب المنظمات الحقوقية التي ترعى حرية الإبداع من هذا الأمر، لأنه لا يمكن أن يقال إن هذا النموذج يمثل الكل.