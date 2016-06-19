"حالة خاصة" يستهدف المشاهد الرومانسي

تدور أحداث مسلسل "حالة خاصة" حول طمع الإنسان وحبه للسلطة، وما قد يقوم به من خطوات مصيرية لتحقيق ذلك ومدى تأثير ذلك على إنسانيته، في إطار اجتماعي عاطفي وبخيوط درامية مختلفة.

منتج العمل الفنان باسم عبدالأمير أكد أن العمل سيكون "حالة خاصة" عند عرضه على الجمهور الخليجي، لاسيما أنه مؤخوذ من رواية المؤلف التركي أرهان تورهان وبمشاركة نجم بحجم الفنان القطري عبدالعزيز جاسم.

يشارك في مسلسل "حالة خاصة" نخبة من نجوم الخليج على رأسهم الفنان عبدالعزيز الجاسم، كما يجمع الزوجين الكويتيين هيا عبدالسلام وفؤاد علي في أول عمل درامي مشترك بينهما.

العمل اجتماعي رومانسي وقد يحقق نسب مشاهدة جيدة، بسبب قلة الأعمال الرومانسية في الموسم الرمضاني الحالي مع اتجاه عجلة الإنتاج نحو الكوميديا وأعمال التشويق ونحو الأعمال التاريخية.