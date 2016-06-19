"وعد" يعيد الدراما الرومانسية إلى الأعمال الرمضانية

تطل الفنانة المصرية مي عز الدين برفقة الفنان أحمد السعدني في مسلسل وعد على المشاهدين في رمضان من خلال عمل درامي اجتماعي رومانسي، صورت مشاهده بين مصر وتايلاند، والمسلسل من إخراج المصري إبراهيم فخر.

ويدور العمل حول الاختيارات المصرية في حياة الإنسان كاختيار شريك العمر، والتداعيات الاجتماعية المترتبة على ذلك، من خلال خطوط درامية متشابكة، في إطار رومانسي اجتماعي مشوق.

ويشارك في المسلسل كل من الفنانة اللبنانية كارمن لَبْس والفنان المصري يوسف عثمان وآخرين.

ويسجل مسلسل وعد حضورا جماهيريا جيدا، بسبب قلة الأعمال الرومانسية هذا الموسم وسط الأعمال المعروضة.

ويشكل كل من الفنانة مي عز الدين والفنان أحمد السعدني ثنائيا دراميا ناجحا هذا العام في مسلسل "وعد" وهذه عوامل إضافية لجذب عشاق هذا النوع من الدراما الرومانسية.