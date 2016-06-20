المنتجة والممثلة الفرنسية جولي غاييه ببيروت لأجل شتيمة

حطت الممثلة والمنتجة الفرنسية جولي غاييه في منطقة الأشرفية في العاصمة اللبنانية بيروت لتتابع عمل فريق فيلم "الشتيمة" للمخرج اللبناني زياد دويري والذي تشارك في بطولته الممثلة الشابة ريتا حايك والممثل عادل كرم.

وظهرت جولي غاييه في صور حصلت عليها "العربية" من مهرجان بيروت الدولي للفيلم وهي تمازح وتشارك فريق التصوير لحظات استراحة. وظهرت إلى جانبها كوليت نوفل مديرة "مهرجان بيروت الدولي للسينما" والمخرج زياد دويري والممثلة ريتا حايك والصحافي ميشال حجي جورجيو وشريكة جولي غاييه في شركة "روج انترناسيونال" ناديا تورينسيف.

وغاييه وشركتها هي منتجة فيلم "الشتيمة" أو "الإهانة" (ترجمة اسم الفيلم بالفرنسية وقد يحمل اسماً عربياً مختلفاً) ويروي حكاية شتيمة تأتي بعد حادثة تافهة، وتؤدي الى نزاع عنيف ومحكمة طويلة بين لبناني مسيحي وفلسطيني مسلم.

ومعروف عن الممثلة جولي غاييه ذات الـ٤٣ سنة أنها على علاقة غرامية مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كشفت عنها عدد من المطبوعات الفرنسية منذ أكثر من عامين.