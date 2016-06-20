تفاعلكم: عبد الله السدحان لم يحن للعمل مع ناصر القصبي

استضاف برنامج "تفاعلكم" على قناة العربية الفنان السعودي عبدالله السدحان من الرياض، حيث تحدث فيها عن حلقات مستر كاش لهذا العام والتي تختلف، بحسب قوله، عن الكثير من الحلقات الماضية.

ويطرح مستر كاش قضايا سعودية شائكة في قالب كوميدي.

وقال السدحان إن التركيز على القضايا الاجتماعية التي تهم المواطن.

وأشار الممثل السعودي إلى أن "المسلسل لم يأخذ حقه من الترويج والدعاية وذلك لضيق الوقت".

من جهة أخرى، عرض البرنامج مشهدا من "مستر كاش"، حيث يسترجع السدحان ذكرياته مع الممثل ناصر القصبي في سياق المسلسل الدرامي. ونفى السدحان ما تم تداوله حول حنينه إلى العمل مع القصبي قائلاً: "لم أحن إلى العمل مع ناصر القصبي في مستر كاش".