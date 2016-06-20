حسن عسيري يرد على انتقاد أسعد الزهراني: "كثرت شاي"

يعرض مسلسل "البيت الكبير" على عدة محطات تركية، ويصنف العمل على أنه من "دراما الرحلات"، وهو مسلسل درامي تركي عربي، من إنتاج سعودي، تم تصوير حلقاته في عدة مدن تركية.

وشارك في المسلسل فنانون من 6 دول عربية، ويتناول العمل قصة درامية تعكس التقارب الموجود بين تركيا والوطن العربي منذ الماضي وحتى الوقت الحاضر، وبحسب القائمين عليه فإن المسلسل يروي تفاصيل حياة رجل تركي ثري ليس لديه وريث، ويبحث عن أفراد عائلته التي رحلت إلى البلاد العربية.

من جهة أخرى، حل المنتج العمل حسن عسيري ضيفا في برنامج "تفاعلكم" مع الزميلة سارة الدندراوي والذي يعرض على قناة "العربية".

وتحدث عسيري حول أهمية العمل، وقال إن "البيت الكبير "يعتبر سوقا جديدا، كما أنه من الضروري أن يهتم كل منتج بفتح طرق أخرى وجديدة لعمله، وأوضح أن السوق التركية متقدمة بالدراما التلفزيونية، وتتحمل إنتاجات جديدة.

ورد عسيري على الفنان أسعد الزهراني حين اتهمه الأخير بأنه وكمنتج لعمل مسلسل "بيني وبينك" لم يكن مهتما بإطالة نص المسلسل، وأوضح الزهراني أن عدم مشاركته في الجزء الثاني من المسلسل كانت بعد خلافات مع القائمين بالعمل لعدة أسباب. فرد عليه عسيري: لم أختلف مع الزهراني، وأضاف مازحا: يبدو أن أسعد كان "مكثر الشاي".

ثم أضاف: "كنت مهتما بأبطال العمل، وهم محددون، ولم أهتم بأمور أخرى، كما أن مسلسل "بيني وبينك" أخذ حقه، ويستحق اليوم مساحة مختلفة تماما".

كما أكد عسيري أن الزهراني قد أخذ فرصته من خلال مسلسل "بيني وبينك"، وكان له بوابة ليتجه نحو النجومية، كما أنني أحبه وأتابعه".