ممثلة أميركية: مستعدة للزواج برجل عربي.. المهم الشخصية

أبدت الممثلة الأميركية #شانون_إليزابيث، التي جسدت شخصية "سارة" في مسلسل "سيلفي"، استعدادها للزواج من عربي، معلنة أنها تهتم بشخصية من ستتزوجه ومضيفة: "كل ما يهمني هو الشخصية".

جاء ذلك خلال استضافتها ببرنامج "تفاعل.com" على شاشة قناة "العربية"، حيث تحدثت عن تجربتها في التمثيل في العالم العربي ومنها مشاركتها في برنامج "واي فاي"، كاشفة أنها دخلت مجال التمثيل بالمصادفة.

وكانت المفاجأة أن تلقت الفنانة الأميركية عروضاً عديدة للزواج عبر شبكات التواصل الاجتماعي المرتبطة بالبرنامج، فكان ردها بأنها لا تمانع بالزواج برجل عربي، لأن كل ما يهمها هو الشخصية.

كما كشفت إليزابيث عن أنها كانت موظفة في مجموعة "mbc"، وهذا ما دفعها لتعلم اللغة العربية، حيث درست "الفصحى" و"الحجازي".

يذكر أن برنامج "تفاعل.com" يذاع يومياً على شاشة "العربية" خلال شهر رمضان، وهو من تقديم الإعلامية السعودية سارة الدندراوي.