"عود أخضر".. عمل خليجي من إنتاج مصري

فيما يبدو أن الموسم الرمضاني الحالي هو موسم اقتحام مذيعي البرامج التلفزيونية عالم الدراما الرمضانية...فبعد مذيعة "ام بي سي" علا الفارس، ينضم مذيع "ام بي سي" السعودي الشاب بدر ال زيدان إلى ركب الدراما بمسلسل يحمل عنوان "عود أخضر".

العمل الذي يشارك به من البحرين شيلا سبت ومن السعودية الفنانة القديرة ليلي السلمان من إخراج المصري طارق خليل، في أول تجربة درامية له، يُدخل المذيع السعودي الشاب بدر ال زيدان إلى عالم الدراما الرمضانية إلى جانب الممثلة شيلا سبت في مسلسل "عود أخضر"، والجديد في الأمر أنه إنتاج مصري للمنتج عاطف كامل.

تدور أحداثه في دولة الإمارات عن صديقين مولعين بسباقات السيارات إلى أن يغيّب الموت أحدهما ومن هنا تبدأ الأحداث.

يصنف العمل ضمن الإطار الرومانسي الاجتماعي. "عود أخضر" يضم نخبة من النجوم الشباب والمخضرمين مما سيشكل خلطة جميلة ستنعكس على المشاهد في رمضان.