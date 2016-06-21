أول ظهور لنجلاء فتحي بعد إصابتها بمرض الصدفية

في أحدث ظهور للفنانة المصرية نجلاء فتحي عقب علاجها من مرض الصدفية قام زوج ابتتها المخرج والإعلامي محمد خضر بنشر صورة لها تجمعها مع حفيدتها زين وابنتها ياسمين أبوالنجا على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

ووافقت الفنانة على الظهور بمكان عام للمرة الأولى منذ مرضها بسبب حفيدتها التي طلبت من جدتها الظهور معها وحضور حفلها الأول في دار الأوبرا المصرية، كما وافقت على التقاط صورة معها تلبية لرغبة الحفيدة .

وكتب محمد خضر معلقا على الصورة "في حفل أقيم بدار الأوبرا المصرية" وهو الحفل الذي قامت فيه حفيدتها بالعزف على البيانو.

وكان الإعلامي حمدي قنديل قد أكد أن زوجته الفنانة نجلاء فتحي أصيبت بالتهاب في الكبد، كأثر جانبي للحقن البيولوجية التي تتناولها للشفاء من مرض الصدفية.

قنديل قال إن نجلاء فتحي هي أول من سيتم حقنه بالعلاج في أوروبا، موضحاً أن العلاج تمت إجازته في الولايات المتحدة الأميركية واليابان وأن نجلاء فتحي ستحصل على أربع حقن في أول شهر من شهور العلاج، وهو ما سيجبرهما على البقاء في سويسرا لمدة تتراوح بين شهر وستة أسابيع، قبل أن تعود إلى مصر مرة أخرى.