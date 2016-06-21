عز يرد على زينة: مهما فعلت لست زوجتي وليسوا أبنائي

في بيان رسمي، رد فريق الدفاع عن الفنان المصري أحمد عز على حكم حبسه 3 سنوات في قضية سب وقذف الفنانة زينة، وإنكاره أبوته لطفليها التوأم زين الدين وعز الدين.

وقال البيان الذي وقع عليه المحامون عمر عبدالرحمن، ورمضان أبو زيد وسارة درويش نيابة عن عز، إنهم فوجئوا بصدور حكم ضد الفنان بتاريخ 18 يونيو الحالي يقضي بحبسه 3 سنوات، وبعدما توجهوا للمحكمة لمعرفة الأمر علموا أن الفنانة زينة أقامت جنحة مباشرة تتهم فيها موكلهم بالسب والقذف والتشهير، وعُقدت أولى جلسات المحاكمة يوم 11 يونيو، دون إعلان أحمد عز، أو فريق الدفاع عنه بالمخالفة للقانون رغم أن عز فنان مشهور ومحل إقامته معلوم للكافة.

وأضاف البيان أن فريق الدفاع فوجئ في نفس اليوم الذي تواجدوا فيه في المحكمة لحضور جلسة تحقيق في النيابة بدعوى النفقة التي أقامتها الفنانة ضد عز بدعوى أخرى أقامتها الفنانة ضده، تتهمه فيها بالسب والقذف، بل وصدر حكم فيها، مؤكدا أن عز يحترم القضاء ويوقره، إلا أن فريق الدفاع أبدى تعجبه من عدم إعلان موكله، كونه شخصية عامة ومعروفة ويسهل الوصول إليه.

ووجه البيان رسالة إلى جمهور عز قائلا، إن ما يحدث هو كيد وهجوم شرس ومحاولة يائسة من بعض راغبي الشهرة، وحب الظهور لتشويه صورة عز بعد نجاحاته الفنية المتوالية والأخيرة.

وقال البيان إن عز متمسك بعدم الاعتراف بالتوأم زين الدين وعز الدين، وبعدم زواجه من الفنانة زينة، وأن فريق الدفاع سيظل يدافع عنه حتى يكشف الله الحقيقة، مؤكدا احترامهم التام للقضاء المصري حتى وإن أصدر أحكاما في غير صالحهم.

يذكر أن محكمة الجنح أصدرت حكما، السبت الماضي، بحبس الفنان أحمد عز لمدة 3 سنوات، بتهمة سب وقذف الفنانة زينة.