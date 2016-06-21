غدير السبتي سعيدة بـ"بياعة النخي" وتحضر لـ"درب العرائس"

عبرت الفنانة #الكويتية #غدير_السبتي عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي يحصدها عملها الجديد #"بياعة_النخي" إلى جوار النجمة القديرة حياة الفهد.

وكشفت في تصريح خاص أنها تصور حاليا عملا جديدا بعنوان #"درب_العرائس".

قالت السبتي: "في الوقت الذي بدأت به تصوير عملي الدرامي الجديد "درب العرائس" تأليف الكاتبة القديرة عواطف البدر وإخراج مناف عبدال، فإنني أتابع ردود الأفعال الإيجابية التي يحصدها مسلسل "بياعة النخي" بطولة النجمة القديرة حياة الفهد. وكل ما أستطيع أن أقوله إن العمل حصد النجاح والإقبال الإيجابي".

وحول مسلسل "درب العرائس" قالت الفنانة غدير السبتي : "بعد الشخصية المشبعة بالمعاناة والألم في العمل التراثي "بياعة النخي" أقدم شخصية جديدة شكلا ومضمونا. وهو عملي اجتماعي حديث. وفي المسلسل كل من طيف ومحمد جابر وعبدالرحمن العقل وهنادي الكندري وفهد البناي وغيرهم".

وعن التنسيق بين عملها كأستاذة لمادة التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية وأعمالها الدرامية قالت: "حتما هو أمر في غاية الصعوبة، خصوصا أن التدريس يأتي في سلم الأولويات بالنسبة لي ولهذا أبدو مقلة بعض الشيء. ولكن هذا لا يمنع أن أنسق جدولي وأغلب أعمالي تصور في فترة العطلة الصيفية وأيضا بعد الدوام الرسمي، بالإضافة للتنسيق مع إدارة المعهد التي أثمن دعمها وتفهمها ".

وعن جديدها لعيد الفطر ردت "في هذا العام التحقت بفريق الفنانة هند البلوشي. بعد عامين من التعاون مع مجموعة الفنان حمد العماني. والمسرحية الجديدة بعنوان "ساعة موريس" وهي من تأليف وبطولة وإنتاج هند البلوشي وإخراج يوسف البغلي وفي العمل كل من مرام وعبدالله بهمن وخالد بوصخر وفهد باسم وعدد آخر من النجوم وستقدم المسرحية اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك على صالة مسرح التزلج".