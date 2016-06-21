منتج برنامج "الصدمة": أنفي الاتهامات بفبركة البرنامج

نفى المنتج العراقي لبرنامج #الصدمة أوس الشرقي ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن فبركة #البرنامج.

قال الشرقي في مداخلة مع الإعلامية سارة دندراوي مقدمة برنامج #تفاعلكم على #قناة "العربية" إن البرنامج يتم تصوير حلقاته في #البلدان _العربية دون معرفة سابقة بالأشخاص الذين ظهورا فيه.

وأضاف أن إحدى #الحلقات التي تم تصويرها منذ خمسة شهور تصادف أن طلب أحد الشباب الذين ظهروا بالبرنامج من أحد #الزملاء المعدين بمساعدته في فرصة بمجال #التمثيل، حيث إنه يمتلك موهبة ويتمنى العمل في هذا المجال وبالفعل حصل على #فرصة وظهر فيما بعد في أحد الأعمال الدرامية.

كما نفى الشرقي مجاملته للشعب العراقي في البرنامج، مؤكدا أن ردود الفعل من البلدان #العربية كانت مثار إعجاب وفخر في العديد من الحلقات دون مجاملة أو تزييف للحقيقة.