من هي نجمة مسلسل عادل إمام التي أشعلت "التواصل" بجمالها

هي فتاة شابة شاركت النجم الكبير #عادل_ إمام بطولة مسلسل "مأمون وشركاه " وأشعلت مواقع #التواصل الاجتماعي في #مصر بجمالها وجعلت #النشطاء والرواد يبحثون عنها وعن كافة #التفاصيل الخاصة بها ليكشفوا مفاجأة تخص حياتها الأسرية.

اسمها هنا الزاهد من مواليد 3 يناير 1993 والمفاجأة التي تخصها أنها ابنة السيدة شيرين المنزولاي زوجة الفنان الكوميدي طلعت زكريا ولفتت الأنظار إليها هذا العام من خلال مسلسلي "مأمون وشركاه" و"الميزان"، لتفرض موهبتها على #الجميع بعد مشاركتها العام الماضي من خلال مسلسل "ألف ليلة وليلة".

ظهرت على #الشاشة لأول مرة وهي #طفلة في #فيلم "المشخصاتي" عام 2003 وشاركت في عدد من الأعمال، منها مسلسل "فرق توقيت" وفيلم "خطة جيمي" عام 2014، ومسلسل "ألف ليلة وليلة" و"مولانا العاشق" و"البيوت أسرار" و"الميزان".

هنا الزاهد أعربت عن شعورها بالفخر بالوقوف أمام الزعيم عادل إمام هذا العام من خلال #مسلسل "مأمون وشركاه"، مضيفة أنها تلقت مكالمة قبل أيام من النجم الكبير عادل أمام يثني على دورها بالعمل، مؤكدة أنها تتمنى أن تترك بصمة لدى #الجمهور تؤهلها لتصبح نجمة في المستقبل القريب.

وأكدت #الزاهد أن دورها في مسلسل "الميزان"، مؤثر في الأحداث "رغم صغر مساحته، معتبرة أنه خطوة مهمة في مشوارها الفني.